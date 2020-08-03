Москва, 4 августа, 2020, 01:07 — ИА Регнум. В семьях с уровнем доходов ниже прожиточного минимума в 2018 году жили около 23% российских детей, следует из исследования Росстата «Социально-экономические индикаторы бедности».

Василий Перов. Спящие дети. 1870

Статистика о детях в бедных семьях публикуется с задержкой в два года. Доля детей, живущих в бедности, по итогам 2019 года станет известна только летом 2021 года.

В абсолютном выражении служба государственной статистики значение показателя не приводит. Вместе с тем, общая численность населения два года назад в возрастной группе до 19 лет составила 32,6 млн человек.

Отмечается, что самый высокий уровень бедности среди детей (49,4%) зарегистрирован в категории многодетных семей. Кроме того, значительный уровень бедности (40,6% детей) характерен малоимущих сельских семей.

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