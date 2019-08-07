Москва, , 10:32 — REGNUM

Более четверти российских детей — 26% — живут в семьях с доходами ниже прожиточного минимума. Об этом говорится в отчете Росстата «Социально-экономические индикаторы бедности».

Павел Петрович Чистяков. Нищие дети. 1861

В исследовании представлены данные за 2017 год. Тогда за чертой бедности в России проживали 19,4 млн человек или 13,2% населения, в 2018 году их доля сократилась до 12,9% населения (18,9 млн человек).

Ситуация с детской бедностью острее на селе. Там в малоимущих семьях воспитываются 45% детей до 18 лет. Наиболее высок показатель детской бедности в малоимущих семьях — 52,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Росстат указал наиболее распространённый в России размер заработной платы. По предварительным данным за апрель 2019 года он составил 23,5 тыс. рублей.

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