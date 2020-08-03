Москва, 3 августа, 2020, 20:11 — ИА Регнум. Угроза безопасности для всего мира выросла во много раз с того момента, как США вышли из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), сообщили 3 августа в МИД РФ.

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Комментируя тот факт, что с момента выхода Вашингтона из договора РСМД прошёл год, российское ведомство назвало этот шаг Штатов «серьёзнейшей ошибкой».

«Теперь никаких ограничений по РСМД наземного базирования просто не существует, а угрозы для всеобщей безопасности и стабильности многократно возросли», — говорится в сообщении.

Российская сторона отмечает, что, несмотря на неконструктивную позицию Вашингтона по вышеуказанному вопросу, Москва остаётся открытой к равноправной работе «над восстановлением доверия и укреплением международной безопасности и стратегической стабильности».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, США в одностороннем порядке вышли из договора РСМД, подписанного СССР и США в 1987 г., 2 августа2019 г., объяснив это тем, что Москва якобы нарушает соглашение.