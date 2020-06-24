Вашингтон, , 22:30 — REGNUM Специальный представитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли отверг предложение России о моратории на размещение в странах Евросоюза ракет средней и малой дальности (РСМД). Об этом он сообщил 24 июня во время общения с журналистами.

«Я не стал бы тратить время на то, чтобы думать о моратории по РСМД, так как этого не будет», — отметил чиновник.

Напомним, США 2 февраля 2019 года приостановили свои обязательства в рамках договора о ликвидации РСМД, обосновав свое решение нарушениями со стороны Москвы. Россия отвергла подобные обвинения.