Нью-Йорк, США, 3 августа, 2020, 17:12 — ИА Регнум. Фондовый рынок США начал торги 3 августа в «зеленой зоне», основные индексы Уолл-стрит открылись с ростом на 0,5 — 1%.

Carlos Delgado Уолл-стрит

На старте сессии индекс Dow Jones вырос на 114,00 пунктов (0,43%), до 26 542,32 пункта, S&P 500 вырос на 17,14 пункта (0,52%), до 3288,26 пункта, индекс Nasdaq вырос на 103,36 пункта (0,96%), до 10 848,64 пункта.

Настроение рынка подняли позитивные квартальные отчеты ряда крупных корпораций, а также стремление Microsoft заключить сделку с Tik Tok.

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