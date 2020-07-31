Нью-Йорк, США, , 23:50 — REGNUM Фондовый рынок США завершил последние торги месяца и весь июль в целом с ростом основных индексов.

К концу торговой сессии 31 июля индекс Dow Jones вырос на 114,67 пункта (0,44%), до 26 428,32 пункта. С начала месяца главный промышленный индекс Уолл-стрит прибавил примерно 3,6%.

S&P 500 к концу сессии вырос на 24,90 пункта (0,77%), до 3271,12 пункта, месячный рост индекса составил 7,2%. Nasdaq вырос на 157,46 пункта (1,49%), до 10 745,27 пункта за день, а за месяц — на 8,8%.

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