Москва, 3 августа, 2020, 15:28 — ИА Регнум. В Москве на территории Первого МГМУ им. И.М. Сеченова появится памятник медицинским работникам, которые мужественно боролись с коронавирусом, сообщает «Медвестник».

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция «Спасибо врачам» в Москве

Читайте также: Коронавирус в России: героизм медиков и непрерывная борьба — все новости

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, в настоящее время идет проектирование памятника врачам. Открыть монумент планируется в октябре 2020 года.

С инициативой установить памятник медикам — борцам с коронавирусом выступили российский предприниматель Игорь Рыбаков и художник Алексей Сергиенко.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Путин заявил, что благодаря заранее принятым мерам в России сохранены многие тысячи жизней. И решающая роль здесь принадлежит медицинским работникам.

Читайте также: В России почти 500 медиков скончались после заражения коронавирусом