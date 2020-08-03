Берн, 3 августа, 2020, 15:13 — ИА Регнум. Свою работу на территории Китая закончила экспертная группа специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом 3 августа рассказал на брифинге в Женеве гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

James Gathany Ученый исследует вирус

Как отметил Гебрейесус, ВОЗ продолжает вести изучение происхождение вызывающего COVID-19 коронавируса.

«Передовая группа ВОЗ, посетившая Китай, завершила свою работу, чтобы заложить основу для дальнейших совместных усилий, направленных на выяснение происхождения вируса», — заявил он.

Также глава ВОЗ отметил, что результатом данной миссии станет разработкам специалистами ВОЗ и КНР документа, посвященного исследованиям и программе деятельности международной группы под руководством ВОЗ, в которую войдут эксперты из Китая и других стран.

Помимо того, Гебрейесус указал, что эпидемиологические исследования будут начаты в китайском городе Ухань с целью установления потенциального источника инфекции во время ранних случаев заражения коронавирусом.

«Свидетельства и гипотезы, которые будут сгенерированы в ходе этой работы, заложат основу для дальнейших, долгосрочных изысканий», — подчеркнул глава ВОЗ.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день во всем мире выявлен 18 093 891 подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией.