Вашингтон, , 14:27 — REGNUM За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 47 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 августа сообщает университет Джона Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 47 511 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 4 667 957.

Также сообщается, что за это же время в США 413 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 154 860.

При этом уточняется, что на сегодняшний день в стране 1 468 689 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр инфраструктуры и транспорта Италии Паола Де Микели заявила, что ограничение количества продаваемых билетов и «шахматная» рассадка в поездах страны объясняются «некоторым новым ростом» числа заражений коронавирусом.