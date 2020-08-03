Москва, 3 августа, 2020, 14:56 — ИА Регнум. Денонсация соглашения о двойном налогообложении с Кипром запущена 3 августа Россией, сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство финансов

Процедура денонсации запущена в соответствии с поручением президента России Владимира Путина о налогообложении доходов в виде дивидендов и процентов, которые выплачиваются с российской территории Кипру, по ставке 15%.

Отмечено, что предложения кипрской стороны об изменениях в соглашении нельзя реализовать. В Минфине заключили, что они «размывают и делают недостижимым» тот эффект по поддержке национальной экономики и социальных программ, который ожидают в России.

Статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов заявил, что в июне и июле продолжались переговоры с представителями Кипра о пересмотре соглашения, направленном на устранение двойного налогообложения. Они не дали результата.

«Поэтому сегодня мы запускаем процесс по денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения между Россией и Кипром», — сказал Сазанов.

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