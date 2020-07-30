Москва, , 12:35 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Акцентирована необходимость совершенствования договорно-правовой базы двусторонних отношений, в том числе в финансово-инвестиционной сфере. Выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшем укреплении торгово-экономических и гуманитарных связей между двумя странами», — говорится в сообщении.

Стороны также обсудили региональную ситуацию, в том числе положение в Восточном Средиземноморье.

Отмечается, что беседа состоялась по иницативе кипрской стороны.