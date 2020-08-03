Бишкек, 3 августа, 2020, 13:41 — ИА Регнум. Россия, Казахстан, Турция и Объединенные Арабские Эмираты пока не планируют возобновлять авиасообщение с Киргизией. Об этом сообщил директор агентства гражданской авиации Киргизии Курманбек Акышев, передает Kaktus.media.

Аэропорт Бишкека

По его словам, власти этих стран ответили отказом на предложение киргизского правительства о восстановлении регулярных пассажирских авиарейсов с начала августа.

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Акышев уточнил, что при этом Россия сослалась на экономические соображения и уведомила, что данный вопрос, возможно, будет решаться через полмесяца или через месяц. А Турция и Казахстан настаивают на том, чтобы Киргизия открыла границы с соседними странами.

«Со всеми этими странами пока будут чартерные рейсы. Вопрос о регулярных рейсах, возможно, решится через 15 дней или до конца августа», — резюмировал глава агентства.