Вашингтон, 2 августа, 2020, 22:29 — ИА Регнум. Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья Соединенных Штатов, сообщили в NASA.

NASA Crew Dragon приземлился

Отмечается, что корабль приводнился в Мексиканском заливе в 14:48 (21:48 мск).

Ранее ИА REGNUM сообщало о завершении процесса подготовки к отстыковке американского космического корабля Crew Dragon от МКС для возвращения на Землю с двумя астронавтами на борту.

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