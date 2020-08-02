Вашингтон, , 03:32 — REGNUM Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon отстыковался от Международной космической станции (МКС) и взял курс на Землю. Прямая трансляция ведётся на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

На борту корабля находятся астронавты Даглас Хёрли и Роберт Бенкен. Автоматическая отстыковка Crew Dragon от МКС произошла 1 августа в 19:35 по времени восточного побережья США (2 августа 02:35 мск.

Путь на Землю займёт у астронавтов около 19 часов. По расчётам специалистов, комический корабли приводнится 2 августа 14:42 (21:42 мск) в Атлантическом океане, у побережья штата Флорида. Место посадки будет определено с учётом погодных условий.

Ранее ИА REGNUM сообщало о завершении процесса подготовки к отстыковке американского космического корабля Crew Dragon от МКС для возвращения на Землю с двумя астронавтами на борту.

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