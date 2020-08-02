Москва, 2 августа, 2020, 16:34 — ИА Регнум. В Российской Федерации уже в ноябре текущего года планируется начать производство вакцины от коронавируса, разработанной специалистами научного центра «Вектор». Об этом заявил в воскресенье, 2 августа, гендиректор центра Ринат Максютов в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

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По его словам, уже в ноябре 2020 года «мы рассчитываем осуществить» выход на производство.

Максютов добавил, что говорить о переходе на вакцинацию людей из групп риска с последующим переходом на массовую вакцинацию можно будет ближе к концу — началу следующего года.

Как передавало ИА REGNUM, 29 июля в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что получать вакцину от коронавируса нового типа, разработанную в новосибирском центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», уже начали первые добровольцы.

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