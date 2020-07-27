Новосибирск, 27 июля 2020, 09:32 — REGNUM Первые добровольцы начали получать вакцину от коронавируса нового типа, разработанную в новосибирском центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Это следует из сообщения пресс-службы Роспотребнадзора.
Разрешение на проведение клинических испытаний вакцины центр получил 24 июля, на 27 июля назначили первую вакцинацию.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор центра Ринат Максютов рассказал, что осенью текущего года ожидается регистрация вакцины, за этим последуют пострегистрационные клинические исследования. Формирование у населения России коллективного иммунитета к коронавирусу потребует примерно 70 млн доз вакцины.
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