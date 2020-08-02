Москва, 2 августа, 2020, 15:03 — ИА Регнум. На данный момент распространение коронавируса либо стабилизируется, либо снижается заболеваемость COVID-19 в 80 субъектах России. Об этом 2 августа рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation Анна Попова

"Ситуация в каждом субъекте разная, и преимущественно на сегодняшний день 80 субъектов Российской Федерации, где или (наблюдается) четкая стабилизация (ситуации с коронавирусом), или снижение (заболеваемости)», — заявила она.

При этом Попова указала, что в настоящее время в пяти субъектах наблюдается не очень большой, однако заметный рост числа выявляемых зараженных и заболевших.

Также глава Роспотребнадзора уточнила, что рост выявляемых случаев заражения SARS-CoV-2 мог появиться в результате излишне быстро снятых ограничений или пренебрежения к последним.

«Да, где-то чуть-чуть поторопились с открытием, где-то процветает такой ковидный нигилизм: с нами все будет хорошо, мы уже вышли (из режима мер безопасности)», — отметила Попова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Российской Федерации по состоянию на 2 августа осталось порядка 200 тысяч человек, у которых выявлено заражение новым коронавирусом SARS-CoV-2.