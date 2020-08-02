Москва, , 13:03 — REGNUM В Российской Федерации по состоянию на 2 августа осталось порядка 200 тысяч человек, у которых выявлено заражение новым коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки в стране выявлено менее пяти с половиной тысяч новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. При этом в «пиковые» дни в мае 2020 года в сутки выявляли по 10−11 тысяч новых случаев. Число новых выявленных случаев в сутки стабильно снижается с середины июня 2020 года.

С начала пандемии в России выявили 850 870 случаев COVID-19. Однако к сегодняшнему дню выздороветь смогли уже 650 173 человека. То есть в стране остается около 200 тысяч зараженных коронавирусом — это около 0,13% населения Российской Федерации. Для сравнения: в США выявлено 4,7 млн случаев COVID-19, при этом на сегодняшний день зараженным коронавирусом остаются 2,4 млн человек (0,73% населения). Но при этом в США продолжается волнообразный рост числа выявленных случаев в сутки.

В России от последствий COVID-19 скончались 14 128 человек — в сравнении с другими странами в РФ один из самых низких процентов летальности от COVID-19.

В то же время проведено почти 29 миллионов тестов на коронавирус. Россия остается одним из лидеров по охвату населения тестами на SARS-CoV-2.

В ряде стран, в частности в Израиле, Иране и Испании, наблюдается вторая волна распространения коронавируса. Пока нет единого мнения относительного того, чем она вызвана. Однако мэр Москвы Сергей Собянин считает, что «вторая волна» объясняется тем, что коронавирус добрался до тех регионов, где его не было в условную «первую волну». Собянин также считает, что в Москве второй волны пандемии не будет.

Тем не менее российские власти призывают граждан к бдительности и соблюдению санитарных мер, предписанных в условиях пандемии. Особенно важно носить медицинские маски в местах массового скопления людей, центрах торговли и общественном транспорте.

В целом российская система здравоохранения показала свою относительную эффективность (на фоне других стран, в том числе и западных), а граждане — высокую сознательность.