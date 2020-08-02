Приштина, Сербия, 2 августа, 2020, 13:09 — ИА Регнум. В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 1 августа сообщили, что за сутки в результате исследования 434 образцов в крае было выявлено 224 новых случаев заражения коронавирусом. Ещё 152 пациента были признаны излечившимися.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 8554 случая заражения коронавирусом. 236 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из них девять — за последние сутки. 4730 пациентов уже здоровы. Лечение проходят 3588 человек.

С начала эпидемии зараженными коронавирусом оказались более семиста косовских медиков. Пятеро из них скончались.

21 июля в Косово впервые скончался от последствий COVID-19 семейный врач. ЭтоФадиль Зука, занимавшийся лечением пациентов с этим заболеванием.

В некрологе Зуке Ассоциация врачей Косово отмечает, что «доктор Зука принадлежал поколению врачей, которые преследовались сербским режимом и принесли много жертв ради того, чтобы служить албанскому населению в 90-е».

Спустя ещё три дня, 24 июля, битву с невидимым врагом проиграли ещё двое врачей — хирургАли Толяй и реаниматолог Сюлейман Реджепи.Оба заразились коронавирусом на рабочем месте.

29 июля спустя три недели борьбы с болезнью от COVID-19 скончался врач с тридцатилетним стажем Люльзим Кольджерайиз Призрена.

30 июля в косовском гроде Джакова в возрасте 51 года скончался глава Главного центра семейной медициныКуйтим Зарари.

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Высокое число выявляемых носителей (ежедневно свыше 50% среди прошедших тестирование — сравните с показателями в Северной Македонии: равное количество заразившихся при в три раза более интенсивном тестировании) при сравнительно низком уровне тестирования, говорит о том, что эпидемиологическая ситуация в Косово крайне тяжела. Премьер-министр Косово Авдулла Хоти открыто заявляет, что система здравоохранения уже не справляется с нагрузкой. В ближайшее время будут приняты новые, более строгие меры по предотвращению распространения заболевания, однако этот шаг можно считать запоздавшим. По мнению инфектологов, реальное количество заразившихся в Косово в разы превосходит официальные 8,5 тысяч. Эпидемия поставила Косово на грань гуманитарной катастрофы.