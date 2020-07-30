Скопье, , 02:15 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 29 июля сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 1971 человека было выявлено 188 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

С начала эпидемии в стране было выявлено 10 503 случая заражения, 479 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. Восемь пациентов умерли 28 июля. 5931 пациент уже здоров. Лечение проходят 4096 пациентов.

Читайте также: В Македонии выявили 102 носителя коронавируса

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране власти готовят открытие 16 коронавирусных госпиталей. На помощь македонцам прибудут команды врачей из Швеции, Словении и Германии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Македонии выявили 102 носителя коронавируса