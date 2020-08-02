Москва, 2 августа, 2020, 12:16 — ИА Регнум. Одной из главных ошибок, совершаемых людьми во время пандемии коронавирусной инфекции, является отказ от использования ими защитных индивидуальных масок. Об этом 2 августа заявил главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов, его слова приводит «Комсомольская правда».

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«Запомните: когда оба участника инфекционного процесса — и тот, кто заражен, но еще не знает об этом, и тот, кто не заражен, носят маски, то именно так мы останавливаем распространение инфекции», — сказал медик, отметив, что, по его мнению, ношение защитных масок в общественных местах — это знак уважения к окружающим людям.

Также кардиолог указал, что жителей России сложно убедить в необходимости надевать маски на улице, однако при этом их нужно обязательно использовать в общественных местах и в общественном транспорте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее педиатр, иммунолог-аллерголог Андрей Продеусдал свой комментарий об использовании санитайзеров и антисептиков в школах, которое с нынешнего года из-за угрозы распространения коронавируса станет обязательным.