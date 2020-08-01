Москва, 1 августа, 2020, 21:43 — ИА Регнум. В России по данным на 1 августа от COVID-19 вылечились 9045 военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM

По данным ведомства, за сутки в Вооружённых силах выздоровели 75 военных.

«Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах России (нарастающим итогом) увеличилась до 9045», — сообщили в Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в России выявлено 845 443 случая заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 14 058 человек, выздоровели — 646 524. Всего было проведено более 28,4 млн тестов на коронавирус.

Читайте также: Коронавирус в России: в ожидании вакцины — все новости