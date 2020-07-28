По состоянию на 28 июля в России выявлено 823 515 случаев коронавируса в 85 регионах. Всего же за весь период зафиксировано 13 504 летальных исхода после заболевания COVID-19, выздоровели 612 217 человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» уже приступил к клиническим испытаниям на добровольцах вакцины от коронавируса. Также, по её словам, в России для диагностики коронавирусной инфекции зарегистрировано 118 тест-систем, из которых 50 — российского производства.

Параллельно власти РФ открывают авиасообщение с рядом стран. Так, в МИД РФ сообщили, что вдобавок к Турции, Великобритании и Танзании в «белый» список в ближайшее время может войти ещё несколько государств.

Подробности о ситуации с коронавирусом в России — в материале ИА REGNUM.