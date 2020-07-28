В Ингушетии 27 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии
Число жителей Ингушетии, госпитализированных с диагнозом COVID-19, составляет 68 человек. Состояние 27 из них — тяжелое, они находятся в реанимации. Три пациента подключены к аппаратам ИВЛ, сообщили 28 июля в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
В Башкирии количество безработных достигло 100 тысяч
Стотысячного безработного зарегистрировали в Башкирии. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба республиканского министерства семьи, труда и социальной защиты населения.
По сообщению пресс-службы ведомства, в республике продолжает расти регистрируемая безработица.
В Северной Осетии находится в реанимации 31 пациент с коронавирусом
В Северной Осетии за последние недели число новых пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, ежедневно увеличивается на 15−18 человек. Численность выздоровевших за эти же дни росла незначительно. И вот сегодня, 28 июля, по данным федерального оперативного штаба, лиц, избавившихся от болезни, стало сразу на 31 больше.
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с тестированием на антитела к COVID-19
В России антитела к коронавирусу находят у 20−25% пациентов, сообщили в Роспотребнадзоре.
Смоленские школы новый учебный год начнут в новом формате
Начало учебного года смоленские школьники встретят за партами, однако учиться смогут при целом ряде ограничений. В числе условий начала очных занятий — обеспечение учебных учреждений бактерицидными лампами, термометрами, санитайзерами для рук. Об этом, как сообщили 28 июля в пресс-службе администрации региона, рассказала на совещании у главы региона вице-губернатор Вита Хомутова.
Эксперт: пандемия — не первоисточник проблем в строительной отрасли
Спад в строительстве нового жилья усугубился пандемией коронавируса: неопределённость в доходах, длительное время неработающие МФЦ и другие структуры, участвующие в оформлении документов, существенно затормозили работу по регистрации сделок с недвижимостью. Однако пандемия не стала первоисточником проблем, считает доцент кафедры Экологической безопасности и управления природопользованием Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Ольга Тарасова.