Женева, Швейцария, 1 августа, 2020, 18:47 — ИА Регнум. Число выявленных фактов заражения коронавирусом на территории Африки уже превышает 920 тыс. Об этом сообщает 1 августа представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке на странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Более 920 000 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (выявили) на Африканском континенте», — говорится в сообщении.

По данным организации, на сегодняшний день от COVID-19 в Африке умерли более 19,5 тыс. пациентов.

Как передавало ИА REGNUM, 1 августа Университет Джонса Хопкинса, который ведет федеральную статистику по коронавирусу в США, сообщил, что в США за сутки выявлено более 67 тысяч случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

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