Вашингтон, , 15:31 — REGNUM В США за сутки выявлено более 67 тысяч случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 1 августа, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который ведет федеральную статистику по коронавирусу в США.

По данным университета, в США за сутки выявили 67 023 случая COVID-19. Также сообщается, что за сутки от последствий коронавируса скончались 1259 человек.

Таким образом, с начала пандемии в США выявлено 4 562 170 случаев заражения коронавирусом. Умерли от COVID-19 свыше 153 тысяч человек. Выздороветь смогли 1,4 млн человек.

Власти США до сих пор не смогли взять эпидемию под контроль.