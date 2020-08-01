Вашингтон, 1 августа, 2020, 14:04 — ИА Регнум. Американская компания Microsoft переведёт свои офисы в США на обычный режим работы не ранее января 2021 года. Об этом сообщает портал The Verge со ссылкой на источники в компании.

Robert Scoble Microsoft

Офисы Microsoft в США были закрыты весной 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции. Большая часть сотрудников была переведена на удалённый режим работы.

По данным портала, руководство Microsoft решило восстанавливать режим работы офисов в шесть этапов. Пятый этап предусматривает открытие офисов с рядом ограничений, а шестой — переход к обычному режиму работы.

Сообщается, что во внутреннем письме Microsoft в качестве самой ранней даты перехода к шестому этапу указывается 19 января 2021 года. При этом в Microsoft отмечают, что сроки могут быть скорректированы по мере необходимости.

Microsoft стала не первой американской компанией, принявшей подобное решение. Руководство компаний Amazon, Apple, Facebook и Google также разрешило своим сотрудникам оставаться на удалённом режиме работы до конца 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне в Microsoft утвердили новую стратегию розничной торговли, предусматривающую закрытие всех физических магазинов и перевод продаж на онлайн-площадки.