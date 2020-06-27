Редмонд, США, , 07:59 — REGNUM Руководство американской компании Microsoft утвердило новую стратегию розничной торговли, предусматривающую закрытие всех физических магазинов. Об этом сообщает пресс-служба Microsoft.

Решение о закрытии физических магазинов объясняется хорошими показателями онлайн-торговли. Впредь Microsoft планирует обеспечивать все продажи за счёт интернет-магазинов, развивая торговые онлайн-площадки Xbox и Microsoft Store.

«Наши продажи в интернете растут, так как наш портфель продуктов в основном состоит из программных решений. Наша команда показала успех в обслуживании клиентов без привязки к физическим площадкам. Мы благодарны нашим клиентам из магазина Microsoft и продолжим их обслуживать в интернете с помощью нашей команды розничных продаж в корпоративных офисах Microsoft», — отметил вице-президент Microsoft Дэвид Портер.

В компании отметили, что переходу к новой стратегии торговли способствовала вспышка коронавирусной инфекции. Из-за пандемии COVID-19 большинство объектов розничной торговли Microsoft во всём мире было закрыто в марте. В комментарии агентству Reuters, представители Microsoft заявили, что все сотрудники розничных магазинов получат возможность остаться в компании на других должностях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2015 года в России был открыт официальный интернет-магазин Microsoft Store.