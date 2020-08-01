Москва, 1 августа, 2020, 14:39 — ИА Регнум. С 15 августа Российская Федерация возобновит авиационное сообщение со Швейцарией, куда будут производиться еженедельные рейсы. Об этом 1 августа сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

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«Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ под председательством Татьяны Голиковой принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией», — говорится в сообщении.

Также указывается, что рейсы самолетов будут следовать по маршруту Москва — Женева — Москва один раз в неделю и напоминается, что с 1 августа текущего года вступило в силу постановление главного санитарного врача России о прибытии в страну на воздушном транспорте.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сообщения о том, что в настоящее время ведется обсуждение возобновления с 11 августа Россией авиационного сообщения со всеми странами, не стали комментировать в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиации).