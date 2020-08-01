Москва, , 10:09 — REGNUM Сообщения о том, что в настоящее время ведется обсуждение возобновления с 11 августа Россией авиационного сообщения со всеми странами, не стали комментировать в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиации). Об этом 1 августа сообщает РИА Новости.

«Не комментируем», — ответила представитель агентства в ответ на соответствующий вопрос.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, ранее ряд СМИ со ссылкой на источники сообщило, что власти Российской Федерации могут открыть авиасообщение практически со всеми странами уже с 11 августа.

Напомним, ввиду пандемии коронавирусной инфекции в России с 27 марта текущего года регулярное и чартерное авиационное сообщения с некоторыми исключениями было приостановлено. Позднее, 31 июля, стало известно, что возобновляется авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.