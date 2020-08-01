Москва, 1 августа, 2020, 13:37 — ИА Регнум. Польская правительственная комиссия в своих выводах о повторном расследовании катастрофы Ту-154 под Смоленском в 2010 году смешала реальность с вымыслом, что превратило их в бесконечный фантазийный процесс. Об этом 1 августа заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в соцсети Facebook.

(сс) Serge Serebro Обломки самолета Ту-154, на котором летел Лех Качинский

По словам официального представителя, она всю неделю читает перепевы на тему о том, что правительственная комиссия Польши пришла к выводам о том, что катастрофа Ту-154 Леха Качинского произошла из-за того, что тротил, «взрыв которого якобы стал причиной крушения, в самолет заложили во время ремонта в России».

Также она напомнила, что комиссия ведет расследование под руководством экс-главы польского минобороны Антони Мачеревича.

«Это «повторное расследование» с его «промежуточными результатами» стали настоящей Йокнапатофой (вымышленным округом в произведениях известного американского писателя У. Фолкнера — ред.) современной Польши. Реальность намертво переплелась с вымыслом, превратившись в бесконечный фантазийный процесс», — написала Захарова.

Кроме этого, официальный представитель предложила тем, кто хочет понять суть произошедшего, прочитать расшифровку переговоров пилотов польского «борта номер 1», а у кого нервы покрепче — послушать их.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что свою версию обстоятельств катастрофы под Смоленском в 2010 году самолета Ту-154 президента Польши Леха Качинскогопредставила правительственная комиссия страны на заседании парламента страны.