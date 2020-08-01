Варшава, , 10:09 — REGNUM Свою версию обстоятельств катастрофы под Смоленском в 2010 году самолета Ту-154 президента Польши Леха Качинского представила правительственная комиссия страны на заседании парламента страны. Об этом 31 июля говорится в промежуточном отчете комиссии под руководством бывшего министра обороны Антония Мачеревича.

В обнародованном документе утверждается, что самолет потерпел крушение в результате взрыва, так как «до таких повреждений не могло дойти» только из-за столкновения его с землей.

Кроме этого, заявляется, что версии в падении самолета на землю «противоречит весь очень обширный доказательный материал и результаты очень большого количества экспериментов и анализов».

При этом также утверждается, что польскими и британскими лабораториями было подтверждено наличие следов взрывчатых веществ на борту: тротила, пентрита и гексогена, и указывается, что следы данных веществ якобы были найдены в тех частях польского Ту-154, которые техники из России поменяли в ходе ремонта в 2009 году.

«В этом случае лаборатория в штате Орегон (США) выявила наличие тротила. Надо отметить, что это была часть, которую никто не раскручивал, кроме ремонтников, а следы тротила были найдены внутри нее», — утверждают авторы указанного отчета.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, первая комиссия правительства Польши, как и Межгосударственный авиационный комитет, признала причиной катастрофы президентского польского самолёта чрезмерное снижение в густом тумане. Позднее в Польше создали вторую комиссию, мнение которой совершенно иное. В российском МИД и Следственном комитете версию второй комиссии о взрыве самолёта назвали противоречащей очевидным фактам.