Эр-Рияд, 31 июля, 2020, 21:10 — ИА Регнум. Глобальное соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+ в июле оказалось не исполнено, 31 июля сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По информации Reuters, из-за превышения квоты рядом стран и прекращения добровольных дополнительных сокращений Саудовской Аравии соглашение было исполнено на 94%, против 111%-ного выполнения в июне.

Согласно отчету, картелем ОПЕК в июле в среднем добывалось 23,32 млн баррелей нефти в сутки, что на 970 тыс. баррелей в сутки выше июньских показателей.

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