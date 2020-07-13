Вашингтон, , 20:59 — REGNUM Российская Федерация, Саудовская Аравия и большинство участников сделки ОПЕК+ поддерживают идею смягчить ограничения на добычу нефти в августе. Об этом сегодня, 13 июля, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что ключевые члены ОПЕК и союзники организации во главе с Россией намерены провести переговоры в среду, 15 июля, в формате веб-конференции. В случае принятия изменений, предлагаемых саудитами, страны ОПЕК+ смягчат ограничение добычи на 2 млн баррелей в сутки (до 7,7 млн баррелей). Напомним, что сейчас ограничения составляют 9,6 млн баррелей в сутки — квоты по нему распределены между участниками сделки ОПЕК+.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мировой спрос на нефть и нефтепродукты упал из-за пандемии коронавируса.