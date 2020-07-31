Санкт-Петербург, 31 июля, 2020, 16:27 — ИА Регнум. Низкобюджетная авиакомпания Wizz Air UK с 19 августа планирует возобновить регулярные полеты между Санкт-Петербургом и Лондоном. Об этом 31 июля сообщили в пресс-службе управляющей компании авиагавани ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

MoukhametovR Аэропорт «Пулково»

«Перелеты из аэропорта «Пулково» в аэропорт «Лутон» будут выполняться с частотой до четырех раз в неделю», — уточнили в пресс-службе.

Билеты на рейсы Wizz Air UK можно забронировать на сайте аэропорта в разделе «Бронирование», а также на wizzair.com.

Отметим, Wizz Air UK запустила прямые рейсы из Пулково в столицу Великобритании 1 октября 2019 года.

Ранее сообщалось, что с 2 августа Авиакомпания Turkish Airlines намерена со 2 августа возобновить воздушные рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул, а также с 10 августа открыть авиасообщение с Антальей

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