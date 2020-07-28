Санкт-Петербург, , 16:57 — REGNUM Авиакомпания Turkish Airlines намерена со 2 августа возобновить воздушные рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул, а также с 10 августа открыть авиасообщение с Антальей, сообщает 28 июля пресс-служба управляющей компании авиагавани ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

«Авиакомпания Turkish Airlines станет первым иностранным перевозчиком, который возобновит рейсы между Санкт-Петербургом и турецкими городами. Перелеты из Санкт-Петербурга в Стамбул будут осуществляться с 2 августа 2020 года. Авиасообщение с Антальей из Пулково возобновится с 10 августа 2020 года», — указано в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что авиарейсы по этим направлениям будут функционировать пять раз в неделю. В Стамбул можно будет вылететь по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям, а в Анталью можно будет отправиться воздушным путём по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. На этом направлении планируется использовать авиалайнеры Airbus A321, A330 и Boeing 737.