Белогорск, Крым, 31 июля, 2020, 15:11 — ИА Регнум. В сети появилось видео с места смертельного ДТП в Белогорском районе в Крыму.

Следственный комитет РФ На месте аварии в Крыму

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля на трассе «Таврида» в районе села Русаковка Белогорского района в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли девять человек, ещё девять пострадали. В МВД заявили, что микроавтобус был исправен.

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