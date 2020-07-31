Симферополь, , 12:16 — REGNUM Микроавтобус, попавший в ДТП в Белогорском районе Крыма 31 июля, был технически исправен, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

«Автобус следовал по маршруту «Краснодар-Севастополь», использовался в заказных перевозках. Предварительно технически исправен», — сообщили в пресс-службе.

Ранее в МВД сообщили, что у перевозчика имеются все необходимые документы для осуществления пассажирских перевозок.

Как сообщало ИА REGNUM, около 04:50 31 июля в Белогорском районе Крыма на трассе «Таврида» микроавтобус с 18 пассажирами. Следовавший из Краснодара в Севастополь, врезался в автомобиль КамАЗ. В результате погибли водитель микроавтобуса и восемь его пассажиров, ещё девять получили травмы, в числе пострадавших двое детей. Возбуждено два уголовных дела.