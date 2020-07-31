Москва, 31 июля, 2020, 14:28 — ИА Регнум. Баррель нефти марки Brent к началу августа прочно встал в торговый диапазон $41−45, и пока нет оснований ожидать, что что-то изменится, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

ptra Нефтяная вышка

«С одной стороны, усилиями ОПЕК и ОПЕК+, а также с естественным развитием событий со сланцевой добычей сырья в США глобальный нефтяной рынок оказался в условиях меньшего, чем ожидалось, сырьевого предложения. Это позволило ценам на черное золото несколько скорректироваться.

С другой стороны, мировые экономики сталкиваются со сложностями в процессах восстановления после коронавирусного спада, и это снижает их потребность в энергоносителях.

Была надежда на Китай, но здесь до сих пор нет оснований говорить о стабильном подъеме. Спрос на сырье низкий, и это сокращает потенциал роста цен на нефть.

Волатильность в долларе пока не оказывает влияния на поведение сырьевых цен, но, вероятно, это временное явление.

В августе баррель Brent при таких вводных может оставаться в диапазоне $40−45, возможностей для прохода выше верхней границы коридора пока не заметно», — полагает эксперт.

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