Нижний Новгород, 31 июля, 2020, 11:11 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе по состоянию на 31 июля выявили 852 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 102 901 случая, сообщает оперативный штаб России.

Момент прикрепления коронавируса к рецептору клетки сцепка S белка «короны» вируса и рецептора

Максимальное число новых носителей коронавируса вновь выявлено в Нижегородской области — 145 человек, в Оренбургской области — 106, в Ульяновской области — 100, в Саратовской области — 98, в Пермском крае — 70, в Кировской области — 66, в Пензенской области — 47, в Самарской области — 43, в Чувашии — 40, в Башкирии — 34, в Мордовии и Татарии — по 33, в Удмуртии — 19, в Марий Эл — 18.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 23 792 случая, в Саратовской области — 9406, в Ульяновской области — 9095, в Оренбургской области — 6915, в Самарской области — 6840, в Башкирии — 6745, в Чувашии — 6734, в Пензенской области — 6499, в Пермском крае — 5864, в Татарии — 5602, в Кировской области — 4789, в Мордовии — 4490, в Марий Эл — 3770, в Удмуртии — 2360.

Полностью выздоровели 78 202 жителя округа, за последние сутки выписаны 1220 человек. Таким образом, выздоровели более 75,99% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 1159 человек, за минувшие сутки скончались 30 жителей Поволжья.

Впервые с момента начала пандемии на территории округа количество новых случаев коронавируса за сутки превысило тысячу 15 мая. С этого дня число ежедневно выявляемых случаев заражения варьировалось в диапазоне от 900 до 1100. В течение всей прошлой недели число вновь выявленных за сутки заражений стабильно не превышало тысячу случаев.

Последний раз менее девятисот новых случаев заражения коронавирусом за сутки было зарегистрировано по состоянию на утро 10 мая — более двух с половиной месяцев назад. Впервые с мая 26 июля в Поволжье было выявлено менее девятисот новых случаев заражения коронавирусом за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 31 июля в России подтвержден 839 981 случай заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 5482 новых носителя SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 12,25%. Полностью выздоровели 638 410 жителей России, за сутки выписаны 8755 человек. Таким образом, из общего числа носителей коронавируса выздоровели более 76% граждан. 13 963 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 161 — за последние сутки.

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