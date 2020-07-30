Женева, Швейцария, 30 июля, 2020, 22:24 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает молодежь воздержаться от вечеринок в условиях эпидемии коронавируса, 30 июля сообщает пресс-центр ВОЗ.

Вечеринка

«Мы говорили об этом раньше и скажем еще раз: молодые люди не неуязвимы» , — заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус на брифинге в Женеве.

Глава ВОЗ заявил, что многие новые вспышки в странах Северного полушария «отчасти связаны с тем, что молодые люди летом утратили осторожность».

Эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керхове заявила на брифинге, что ночные клубы «усиливают передачу» коронавируса, при том что сами участники вечеринок могут переболеть COVID-19 бессимптомно.

«Большинство инфицированных молодых людей, как правило, имеют более легкую форму заболевания. Но не всегда» , — отметила ван Керхове.

Читайте также:В Праге 98 человек заразились коронавирусом после вечеринки в ночном клубе