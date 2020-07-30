Ямусукро, 30 июля, 2020, 21:43 — ИА Регнум. Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара назначил новым премьер-министром страны министра обороны Хамеда Бакайоко, 30 июля сообщает Agence France-Presse.

CIA Карта Кот-д'Ивуара

Согласно официальному сообщению, 55-летний Бакайоко также сохранит за собой пост министра обороны африканской страны.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий премьер-министр Кот-д'Ивуара Амаду Гон Кулибали скоропостижно скончался 8 июля. Причиной смерти 61-летнего политика называлось сердечное заболевание.

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