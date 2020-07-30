В МИД РФ назвали число российских граждан в американских тюрьмах
Москва, 30 июля, 2020, 21:23 — ИА Регнум. Порядка сотни российских граждан содержатся в пенитенциарных учреждениях Соединённых Штатов, сообщил 30 июля журналистам заместитель официального представителя МИД РФ Алексей Зайцев.
Российский дипломат отметил, что американские исправительные учреждения часто намеренно не спешат оказать заключённым или находящимся под судом российским гражданам необходимую медицинскую помощь.
Это происходит и тогда, когда люди очень сильно нуждаются в ней, например, хронические больные.
Дипломат указал, что ситуация ухудшилась в связи с появлением новой проблемы — COVID-19. Так, в пенитенциарных учреждениях США не хватает средств индивидуальной защиты, людей с симптомами ОРВИ помещают в блоки общего режима.
Напомним, член Общественной палаты РФ и эксперт совета при уполномоченном по правам человека в РФ Мария Бутина, которая провела в американской тюрьме несколько месяцев, делилась по возвращении в Россию крайне негативными впечатлениями.
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