Минск, 30 июля, 2020, 20:36 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента страны, конечно, должен быть сдержан в своих оценках, нопо поводу провокации, устроенной в Белоруссии против граждан России, был бы уместенболее жесткий комментарий, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 30 июля, комментируя высказывания Дмитрия Пескова.

ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Песков заявил, что в Кремле ждут от властей Белоруссии «исчерпывающей информации», которой пока не обладают. Вместе с тем нет никакой информации о противоправных действия со стороны данных граждан, которые могли бы служить основанием для их задержания, добавил он.

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«Положение Дмитрия Пескова понятно, и он должен быть сдержан в своих оценках. Тем не менее по поводу провокации, устроенной в Белоруссии против наших граждан, хотелось бы услышать более жесткий комментарий.

Если это были сотрудники частной военной компании, которые направлялись через Белоруссию в какую-то другую страну в соответствии с новым контрактом, это одно. Известно, что такой канал существует, и Александр Лукашенко знает о его существовании и возражений не высказывал. Тогда получается, что указание осуществить эту провокацию поступило от него.

Не исключаю, однако, и такой версии. Некоторые прозападные лица в белорусских спецслужбах, вступившие в свой сговор с представителями стран НАТО, могли посчитать, что эти сотрудники находились в Белоруссии с прицелом на послевыборную ситуацию, чтобы оказать в случае необходимости поддержку самому Лукашенко. Тогда получается совсем иной расклад. Александру Григорьевичу следовало бы и над таким вариантом серьёзно поразмыслить.

К сожалению, создаётся такое впечатление, что мыслительные способности Лукашенко отказывают. Тогда следующим шагом станет выдача части указанных сотрудников ЧВК, ранее, как было сказано, «замеченных в Донбассе», Киеву. Этим нынешний президент Белоруссии поставит в своих отношениях с Россией и русскими даже не точку, а жирную кляксу.