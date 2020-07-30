Посол РФ: от заявлений белорусских СМИ выигрывают недруги Москвы и Минска
Минск, 30 июля, 2020, 18:23 — ИА Регнум. Недруги России, Белоруссии и Союзного государства выигрывают от скандала, который раздут белорусскими СМИ в связи с задержанием 33 российских граждан, сообщили 30 июля в посольстве РФ в Белоруссии.
Дмитрий Мезенцев, посол РФ в Белоруссии, сделал заявление в связи с задержанием накануне, 29 июля, российских граждан в Белоруссии, о котором было сказано в белорусских массмедиа, будто бы предотвращена попытка дестабилизации обстановки перед выборами президента.
Российский дипломат пояснил, что люди, которые были задержаны в санатории «Белорусочка» под Минском 29 июля, прибыли в это заведение вынужденно: они опоздали на рейс из национального аэропорта Минска, направляясь транзитом в третью страну.
Он пояснил, что группа должна была вылететь из белорусской столицы 25 июля. Пребывание в Белоруссии дольше не планировалось. Много позже они должны были возвратиться в Москву из другого государства самолётом, минуя Белоруссию.
Российский посол добавил, что эти люди прибыли в Белоруссию, поскольку у них были контракты «с одной из коммерческих фирм, которая зарегистрирована здесь, в Беларуси». У каждого из этих людей был при себе заключённый трудовой договор.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, белорусский следственный комитет начал расследование в связи с задержанием российских граждан («боевиков ЧВК Вагнера» — выражение белорусских телеканалов) в Минске. Российский посол заявил, что Москва ждёт обоснований этих действий минских силовых структур.