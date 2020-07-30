Минск, 30 июля, 2020, 18:23 — ИА Регнум. Недруги России, Белоруссии и Союзного государства выигрывают от скандала, который раздут белорусскими СМИ в связи с задержанием 33 российских граждан, сообщили 30 июля в посольстве РФ в Белоруссии.

Belarus.mid.ru Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев

Дмитрий Мезенцев, посол РФ в Белоруссии, сделал заявление в связи с задержанием накануне, 29 июля, российских граждан в Белоруссии, о котором было сказано в белорусских массмедиа, будто бы предотвращена попытка дестабилизации обстановки перед выборами президента.

Мезенцев «Трактовка рядом средств массовой информации факта задержания российских граждан на территории Беларуси как попытки вмешательства во внутренние дела Республики не имеет под собой никаких оснований, но только помогает недругам Союзного государства вносить разлад в братские отношения наших стран. Российские граждане не причастны к событиям, связанным с общественно-политической ситуацией в Беларуси».

Российский дипломат пояснил, что люди, которые были задержаны в санатории «Белорусочка» под Минском 29 июля, прибыли в это заведение вынужденно: они опоздали на рейс из национального аэропорта Минска, направляясь транзитом в третью страну.

Он пояснил, что группа должна была вылететь из белорусской столицы 25 июля. Пребывание в Белоруссии дольше не планировалось. Много позже они должны были возвратиться в Москву из другого государства самолётом, минуя Белоруссию.

Российский посол добавил, что эти люди прибыли в Белоруссию, поскольку у них были контракты «с одной из коммерческих фирм, которая зарегистрирована здесь, в Беларуси». У каждого из этих людей был при себе заключённый трудовой договор.

Мезенцев «По информации, которую ещё предстоит уточнить, россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия, которое — в рамках исполнения обязательств по коммерческому контракту — призвано обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом — отнюдь не в Беларуси».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, белорусский следственный комитет начал расследование в связи с задержанием российских граждан («боевиков ЧВК Вагнера» — выражение белорусских телеканалов) в Минске. Российский посол заявил, что Москва ждёт обоснований этих действий минских силовых структур.