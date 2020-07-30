Минск, , 14:56 — REGNUM Задержанные 29 июля в Белоруссии 33 гражданина России стали фигурантами уголовных дел вместе с белорусскими оппозиционерами — Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем. Об этом сообщает пресс-служба Следкома республики.

Сообщается, что главным следственным управлением центрального аппарата Следкома в отношении блогера Тихановского возбуждено несколько уголовных дел. В частности, «в отношении Н. Статкевича, С. Тихановского и иных лиц возбуждено уголовное дело по факту приготовления к массовым беспорядкам по ст.13 ч.2 ст. 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь».

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«Так, в отношении него (Сергея Тихановского, — прим. ИА REGNUM). возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.130 Уголовного кодекса Республики Беларусь по фактам совершения умышленных действий, направленных на возбуждение иной социальной вражды, призывов к совершению насильственно-агрессивных действий по отношению к сотрудникам правоохранительных органов», — сказано в сообщении.

Следком Белоруссии сообщил также, что 29 июля «по результатам проверки оперативной информации, поступившей от спецслужб, по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны 33 гражданина Российской Федерации, сотрудники ЧВК Вагнера, проживавшие на территории санатория «Белорусочка» в Минском районе».

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Напомним, вечером 29 июля белорусский государственный телеканал «ОНТ» сообщил, что в Минске задержан Известный российский политтехнолог белорусского происхождения Виталий Шкляров арестован спецслужбами Белоруссии. Он обвиняется в консультировании политических оппонентов Александра Лукашенко. В сюжете были продемонстрированы кадры допроса сотрудничавшего со Шкляровым администратора социальной сети «Страна для жизни» Дмитрия Попова.

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«Страна для жизни» — слоган из политической рекламы белорусского официоза, который получил прямо противоположное наполнение в сюжетах белорусского блогера Сергея Тихановского. Ему не разрешили баллотироваться на пост президента и арестовали в результате провокации, которую осуществило МВД Белоруссии с помощью проституток. Теперь выборную кампанию ведёт Светлана Тихановская — жена находящегося в следственном изоляторе блогера.

Отметим, «первопроходцами» по части 3 статьи 130 УК Белоруссии («зкстремизм»), стали корреспонденты ИА REGNUM в Белоруссии — Дмитрий Алимкин, Юрий Павловец и Сергей Шиптенко. Их арестовали в 2016 году по сфабрикованному Следкомом уголовному делу, в 2018 году их приговорили к пяти годам лишения свободы с отсрочкой за критику русофобии властей. В основу обвинения были положены сфальсифицированные сотрудниками Госкомитета судебных экспертиз и других госорганов «экспертизы».

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