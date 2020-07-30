Рейкьявик, 30 июля, 2020, 18:18 — ИА Регнум. Правительство Исландии возвращает часть ранее снятых «коронавирусных» ограничений после выявления новых очагов инфекции, 30 июля сообщает агентство Reuters.

Джейми Уайет. Церковь в Исландии. 1969

«Меры, которые мы вводим сейчас, призваны избавить нас от необходимости более жестких ограничений в будущем» , — заявила премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир.

В Исландии с 31 июля численность публичных собраний будет ограничиваться сотней человек. Также возвращается требование социальной дистанции в два метра в общественных местах.

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