Женева, Швейцария, , 17:30 — REGNUM Африканское представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявило, что на континенте выявлено уже более 880 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM)

Об этом 30 июля сообщается на официальной странице международной организации в Twitter.

«В Африке зафиксировано более 880 тыс. случаев коронавируса», — указано в заявлении ВОЗ.

Отмечено, что из этого числа более 18,8 тыс. случаев завершились летальным исходом, а порядка 540 тыс. человек признаны вылечившимися.

Как сообщало ИА REGNUM, представители ВОЗ регулярно заявляют, что динамика распространения коронавируса на Африканском континенте вызывает серьёзные опасения.

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