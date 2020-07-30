Политолог: «Торговля людьми — любимое дело Лукашенко»
Минск, 30 июля, 2020, 11:45 — ИА Регнум. Александр Лукашенко снова занялся любимым делом — торговлей людьми: раньше он «продавал» их на Запад, теперь рассчитывает «продать» в Россию и взамен получить целый ряд бонусов, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 30 июля, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭАндрей Суздальцев, комментируя задержание в Белоруссии 33 граждан России.
Kremlin.ru
Александр Лукашенко
Как сообщалось ранее, белорусские силовикизадержали граждан России, которых они считают сотрудниками российских частных военных компаний и подозревают в намерении организовать беспорядки — или, по последней версии следствия, «подготовить теракт».
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«Сложившаяся ситуация выгодна всем, кроме России. Выборы для Лукашенко идут тяжело, он все больше опирается на силовиков. Теперь у него появится «доказательная база» для рассказов и внутри страны, и на Западе, что Россия собирается сделать из Белоруссии Крым-2, лишить ее государственности. Эта проезжавшая мимо «группа диверсантов» появилась в идеальный момент: нужно организовывать провокации, а свои силовики делать этого не хотят или не могут.
Лукашенко все еще не верит, что народ от него отказался. Он считает, что проблема — в каких-то технологиях и кукловодах, играющих против него. В этих условиях он снова занялся любимым делом — торговлей людьми. Раньше он «продавал» их на Запад, теперь рассчитывает «продать» в Россию, и не в первый за время этой кампании раз, первым был Бабарико. Москва проигнорировала это, не стала торговаться с Лукашенко, теперь мы наблюдаем вторую попытку.
Лукашенко провоцирует Москву, втягивает ее в конфликт. Российские власти не рвутся вступать в этот конфликт публично, они хотели бы отстраниться от этого. А граждане России, в свою очередь, шокированы шантажом Лукашенко, угрозами выдачи этих людей на Украину. Действия Лукашенко раздражают общество, оказывается, что наши граждане не могут чувствовать себя за рубежом защищенными — даже в Белоруссии«, — отметил Андрей Суздальцев.