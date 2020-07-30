Нижний Новгород, 30 июля, 2020, 11:39 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе по состоянию на 30 июля выздоровели после заражения коронавирусом 76 982 человека. Об этом свидетельствуют данные оперативного общероссийского штаба.

Хелена София Шерфбек. Выздоровление. 1888

Таким образом, от общего числа носителей коронавируса в округе, число которых достигло 102 049 человек, более 75,43% уже выздоровели.

В очередной раз за сутки число выписанных по выздоровлении граждан превысило количество новых выявленных случаев заражения SARS-CoV-2. Так, число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в Поволжье, составило 864 человека, а выписались по выздоровлении 1285 жителей округа.

За минувшие сутки рекордное число выписанных зарегистрировано в Нижегородской области — 511 человек, в Оренбургской области — 156, в Самарской области — 115, в Ульяновской области — 101, в Башкирии — 89, в Саратовской области — 78, в Мордовии — 41, в Удмуртии — 39, в Чувашии — 33, в Пензенской области — 31, в Татарии — 27, в Кировской области — 26, в Марий Эл — 23, в Пермском крае — 15.

Как сообщало ИА REGNUM, в России на 30 июля подтверждено 834 499 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 5509 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 12,22%. Полностью выздоровели 629 655 жителей России, доля жителей ПФО в числе выписавшихся составляет так же более 12,22%.

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