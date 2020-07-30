Москва, 30 июля, 2020, 10:43 — ИА Регнум. На сегодняшний день в аптеках регионов России имеется свыше 41,3 млн лицевых масок. Из них 39 млн — одноразового использования. Об этом по результатам мониторинга наличия средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов для лечения пациентов с COVID-19, который был проведён по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой, заявили в Росздравнадзоре 30 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM В масках

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Так, в наличии в фармацевтических организациях субъектов РФ есть более 2 млн медицинских масок многоразового использования. Однако они имеются не во всех регионах страны. Их отсутствие в аптеках выявлено в Еврейской автономной области, Липецкой области, Республиках Калмыкия и Мордовия.

Что касается препаратов, включенных в методические рекомендации Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, то такие лекарства есть в наличии в аптеках всех регионов РФ. речь идёт о таких препаратах, как «Азитромицин», «Умифеновир», «Гидроксихлорохин», «Амоксициллин+Клавулановая кислота», «Парацетамол», «Интерферон альфа».

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«Лекарственный препарат «Интерферон бетта» на момент мониторинга отсутствовал в двух субъектах Российской Федерации — Рязанской и Вологодской областях», — добавили в федеральной службе.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным аналитической компании DSM Group, в июле жители России стали в 2,5 раза реже, чем в мае, покупать защитные маски. Так, за период с 6 по 12 июля в российских аптеках раскупили 3,8 млн упаковок масок, тогда как с 11 по 17 мая их было продано 9,2 млн упаковок.

Напомним, ранее заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов заверил, что в России создано достаточное количество мощностей, которые позволят в необходимом количестве обеспечить граждан РФ средствами индивидуальной защиты. По его словам, в случае второй волны коронавирусной инфекции жители страны не будут испытывать нехватки медицинских масок и перчаток.